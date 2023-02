Noorderlichtspektakel voorbij, maar ‘binnenkort’ een nieuwe kans

Met videoWie zondag- of maandagavond het noorderlicht heeft gemist en hoopte op een herkansing dinsdagavond, heeft dikke pech: de zonneactiviteit die zorgt voor het bijzondere natuurverschijnsel is sterk afgenomen. Maar niet getreurd, zegt weerman Wouter van Bernebeek, want de kans is groot dat het poollicht zich de komende tijd vaker laat zien. ,,Als alles meezit.”

Dit weekend werd de mogelijkheid nog opengehouden dat tot en met woensdagavond de kleurrijke lichtshow te zien zou zijn, al dan niet met behulp van een fotocamera met lange sluitertijd om het beter in beeld te brengen. Die kunnen immers meer licht binnenlaten. Maar die kans is verkeken, denkt Van Bernebeek van Weerplaza. ,,De zonneactiviteit is sterk afgenomen en er is geen zonnevlam onderweg naar aarde.”

Hij zegt dat we in ‘onze handen mogen knijpen’ dat we twee mooie avonden hebben gehad. ,,Met name zondag, toen het in grote delen van het land met het blote oog goed zichtbaar was. Voor het laatst was dat acht jaar geleden, in 2015", zegt Van Bernebeek. Waarschijnlijk hoeven we niet zó lang te wachten op een volgende lichtshow. ,,Volgend jaar zitten we op een zonnemaximum, dat betekent dat er meer uitbarstingen plaatsvinden op de zon die het fenomeen veroorzaken. De komende jaren gaan we dit vaker zien, misschien zelfs al wel volgende maand. In 2019 en 2020 was er sprake van een zonneminimum, waardoor er in die jaren en daaraan voorafgaand juist weinig poollicht was.”

Tips om het noorderlicht op beeld te vangen

Bjorn van Teeffelen organiseert ‘poollichtreizen’ naar Spitsbergen en deelt hier zijn tips:

- Zoek een donkere plek - in de stad is er te veel lichtvervuiling

- Omdat het op de foto altijd veel feller is dan in de werkelijkheid.

- Zet het diafragma op je camera zo laag mogelijk: liefst 2.8 of lager en stel je ISO-waarde in tussen de 1600 en 3200. Hoe lager de lichtgevoeligheid van de sensor, hoe minder ruis.

- Zet je focus op infinity-stand of stel scherp op een object ver weg met een sluitertijd tussen de 5 en 10 seconden.

- Zet je autofocus uit en gebruik een statief om het beeld scherp te houden.

- Als je een beetje goede camera hebt op je mobiel en hem op nachtmodus zet, kun je ook zo het noorderlicht fotograferen wanneer je je mobiel op een statief zet of hem tegen iets aanduwt waardoor hij niet kan bewegen.

Het noorderlicht, ofwel poollicht, ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer, zo tussen de 100 en 300 kilometer hoogte. De deeltjes bereiken de aarde op de Noordpool en daardoor is het noorderlicht vrij regelmatig boven Scandinavië te zien, als een groene gloed. Door de bolling van de aarde kijken we vanuit Nederland naar de bovenkant van de zonnestorm. Dat licht is rood. Vooral zondagavond gaf het een spectaculair schouwspel in Nederland: zo legden twitteraars uit onder meer Genemuiden (Overijssel), Dokkum (Friesland), Franeker (Friesland), Lauwersoog (Groningen) en het Waddengebied het noorderlicht vast. Maar het natuurverschijnsel was ook te zien in Cuijk, in het noorden van Brabant, zo ervoer Van Bernebeek zelf.

Als er veel zonneactiviteit is, betekent dat niet automatisch dat we het fenomeen kunnen zien, zegt Van Bernebeek. ,,Als zo'n zonnestorm de aarde bereikt terwijl het bij ons licht is, dan kun je het niet zien. En als het bewolkt is, zoals het in Nederland vaak is in de winter, dan ook niet. Het blijft lastig op onze breedtegraad, want we zitten vrij zuidelijk.”

Volledig scherm Wouter van Bernebeek fotografeerde het noorderlicht zondagavond boven Cuijk, in Noord-Brabant. © Wouter van Bernebeek

Zo zag het noorderlicht er zondagavond boven Terschelling uit: