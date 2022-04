Normaal kost overnachten hier zo'n 1800 euro, maar nu is dit luxe cruiseschip opvang voor Oekraïners

Margreet bestelt een McFlurry, dan klinken schoten: ‘Mensen met baby’s onder de arm begonnen te rennen’

Bij Hotel Lumen in Zwolle kunnen mensen terecht die woensdag in de McDonald’s aanwezig waren toen de dader de twee broers Ali en Hüseyin neerschoot. In het restaurant waren toen honderd mensen, onder wie ook veel ouders met kinderen. De verhalen van getuigen zijn schokkend.

1 april