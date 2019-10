NOS-journalist gegijzeld door rechtbank

SP: Maak betalen voor zorg totaal inkomensaf­han­ke­lijk

7:00 De SP wil mensen alleen nog via de fiscus laten betalen voor de zorg, zodat de hoogte van die rekening totaal inkomensafhankelijk wordt. Dus geen eigen risico of zorgpremie meer. Volgens het CPB is het socialistische voorstel gunstig voor veruit de meeste Nederlanders. Maar is het politiek ook haalbaar?