NOS wil Journaaldreiger Tarik Z. alsnog laten vervolgen voor dreigvideo op Instragram

In de video, die inmiddels door Instagram offline is gehaald, van afgelopen februari stelt Z. zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen’. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen ‘te waarschuwen’ voor de NOS en de publieke omroep.



Hoewel het in juridische zin misschien niet strafbaar is, voelt de video wel bedreigend voor de medewerkers van de NOS. ,,Het verschijnen van de video van Tarik Z. heeft veel indruk gemaakt op iedereen die voor de NOS werkt”, zei NOS-directeur Gerard Timmer daar destijds over. ,,Vanzelfsprekend komen er herinneringen terug. Wat zes jaar geleden door de collega’s is ervaren, draag je mee. Zoals dat met gevoelens van onveiligheid gaat.”