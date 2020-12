NS’ers sturen kerstcadeau terug: ‘Totale belediging’

Maar het Personeels Collectief Spoor, is ziedend. NS-directeur Marjan Rintel wordt vergeleken met de vrek Scrooge uit A Christmas Carol van Charles Dickens. Het PCS is een ongeorganiseerde groep NS’ers die de luis in de pels van de NS-directie en van de vakbonden is. De bonden zouden te slap zijn in hun houding tegenover de top van het bedrijf. De groep is een voortzetting van het AMK die een paar jaar geleden in aanvaring kwam met de NS nadat het treinverkeer werd stilgelegd. Een NS’er werd toen op staande voet ontslagen en tientallen anderen kregen een laatste waarschuwing.



In Amsterdam worden de kersttreinkaartjes ingezameld om ze vervolgens met een begeleidend brief naar de NS-directie te sturen, meldt het PCS op de Facebookpagina.