NS frustreert stickercampagne blinden en slechtzienden: ‘Mensen struikelen erover’

Met de campagne Houd de lijn vrij vragen blinden en slechtzienden deze week in 25 gemeenten aandacht voor een grote ergernis: obstakels op de geribbelde lijn rond treinstations, tram- en bushaltes waarmee ze op de tast de ingang van de trein of bus kunnen bereiken. ,,Rolkoffers en reizigers op de perrons, verkeerd geparkeerde fietsen voor de deur: als je bijna niets ziet kom je zo nergens,” vertelt Judith Felicia, die door de oogziekte glaucoom nog maar 15 procent zicht heeft.



De 56-jarige Haagse is een van de mensen die deze week op tram-, bus en treinhaltes mensen aan gaat spreken die op de ribbellijn staan. Daarbij wijst ze naar de stoeptegelformaat blauwe stickers, die overal op de halte langs de lijn zijn geplakt.



Dat mag Felicia bij bus- en tramhaltes wél doen, maar niet op Den Haag CS: het meest chaotische en drukke ov-knoop van de stad. Volgens Jules Coenen van cliëntenkoepel Voorall omdat NS bang is voor lijmresten op de vloer, als de stickers na de campagne worden weggehaald.

Uitglijden

Navraag leert dat NS de stickers op geen enkele van de NS-stations in Nederland wil hebben. In een reactie zegt de spoorwegen de campagne van harte te ondersteunen, maar geen stickers te willen zien op perrons. ,,Reizigers in de stationshal zijn gefocust op de reisinformatie die hoger boven ooghoogte in de hal geplaatst is. Zij kijken niet naar de grond. Het is daarom zinvoller om via de schermen op stations te communiceren,” laat woordvoerder Corien Koetsier namens de spoorwegen weten.

Volgens NS zijn stationshallen ‘drukke ruimten met veel visuele en auditieve prikkels voor reizigers’. ,,Wij willen visuele rust creëren en verrommeling tegen gaan om de reizigers zo makkelijk en prettig mogelijk zijn weg te laten vinden in het station naar bijvoorbeeld bus, fiets of metro. Daar passen vloerstickers niet bij.”



Tenslotte claimt NS dat reizigers ,,struikelen of uitglijden over vloerstickers.” Omdat NS de actie van organisaties als Bartimeus en Visio wel goed vindt, worden nu video’s hierover uitgezonden op de grote schermen in de stationshallen.