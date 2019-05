NS-medewerker stopt bloeding van neergestoken man bij station Breda: 'In wat voor wereld leven wij?’

Hans (19) uit Geldrop overlijdt vlak voor verjaar­dags­feest­je: 'Hij was hulpverle­ner in hart en nieren’

14:37 Grote verslagenheid onder veel hulpverleners in Brabant. Een 19-jarige brandweerman is woensdagnacht plotseling overleden. Zijn moeder trof hem levenloos in zijn bed aan. Hans Verstappen, een sportieve, gezonde jongen van negentien, stierf vermoedelijk een natuurlijke dood. ,,Het is te verschrikkelijk voor woorden.”