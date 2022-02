NS moderniseert ‘werkpaard van het spoor’ voor honderden miljoenen euro's

De op te knappen dubbeldekkers rijden sinds 2008 op het spoor en hebben een technische levensduur van achttien jaar. Nu het einde hiervan in zicht is, vindt NS het tijd voor een make-over. Bij NS Treinmodernisering in Haarlem ondergaat de eerste trein volgend jaar een metamorfose en daarna volgt de rest: de dubbeldekkers worden gestript, waarna ze een nieuw interieur en een opgeknapt balkon krijgen.

Behalve een eigentijds uiterlijk krijgen de 51 treinen (met in totaal 204 rijtuigen) een nieuw klimaatsysteem, camera’s, USB-poorten en duurzame led-verlichting. Ook de buitenkant krijgt een geheel nieuw aanzicht. De opknapbeurt is echter niet alleen cosmetisch: ook het technische gedeelte - waaronder de elektromotoren - krijgt een revisie. Hierna kunnen de treinen nog eens achttien jaar mee; hun levensduur wordt dus verdubbeld.

De eerste gereviseerde dubbeldekker keert in 2025 terug op het spoor, de overige in de jaren daarna. Met de opknapbeurt is een investering van 323 miljoen euro gemoeid.

Duizend passagiers

De bekende dubbeldekker, officieel Verlengd Interregiomaterieel (VIRM) genoemd, geldt als ‘het werkpaard op het spoor’. NS zet ze op talloze routes in. In de meest eenvoudige versie bestaan ze uit een stuurrijtuig aan de voor- en achterkant met twee treindelen daartussenin. In de spits of op populaire trajecten worden ze echter verlengd tot vaak tien of wel twaalf treindelen; er passen dan wel duizend passagiers in.

De eerste trein in deze serie met gestapelde coupés verscheen in 1994 op het spoor. Fabrikant Bombardier bouwde in totaal vier series voor NS, met 177 treinen (858 rijtuigen). De 51 exemplaren die nu aan de beurt zijn voor revisie, vormen de vierde en laatste serie.

De 81 eerste-generatiedubbeldekkertreinen keerden al vanaf 2016 gemoderniseerd terug op het spoor. De 45 dubbeldekkers van de tweede en derde generatie krijgen momenteel hun make-over. De eerste vernieuwde trein daarvan keerde vorig jaar terug op het spoor.

Een gemoderniseerde dubbeldekker van de tweede en derde generatie. NS gaat nu ook de vierde en laatste generatie dubbeldekkers upgraden © NS

Duurzaam

De vernieuwing van de complete dubbeldekkervloot kost NS in totaal 1,17 miljard euro. Dat geld is nuttig besteed, meent Eelco van Asch, directeur operatie en directielid van NS. ,,Door deze dubbeldekkers te moderniseren slaan we twee vliegen in één klap: onze reizigers krijgen een comfortabele reis en de treinen rijden zo duurzaam mogelijk.”

Ondanks corona verwacht NS de komende decennia een forse groei van het aantal reizigers. Het beklemtoont dat de treinen circulair worden vernieuwd: 99 procent van de materialen keert in de treinstellen terug.