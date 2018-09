NS pakt flinke toename treinbedelaars aan met extra controles

NS en de politie voeren daarom extra controles uit. Ook wordt door hen gesurveilleerd in burgerkleding. De bedelaars zijn volgens de NS veelal gelieerd aan criminele bendes die zich ook schuldig maken aan zakkenrollerij en winkeldiefstal.



,,Als wij van Veiligheid & Service of conducteurs 'zakdoekjesleggers' op heterdaad betrappen, kunnen we hiervoor een boete uitschrijven. Voorwaarde is dat we het zelf moeten zien gebeuren", meldt het veiligheidsteam van de treindienst op Facebook.



Reizigers die bedelaars zien kunnen dat via Twitteraccount @NS_online of de klantenservice melden. Geld geven wordt sterk ontraden omdat dat het bedelen in de hand zou werken.