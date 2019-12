NS roept niet langer ‘aanrijding met persoon’ om

Voortaan wordt louter gemeld dat het om een ‘aanrijding’ gaat, zonder te specificeren wat voor soort aanrijding. Het gaat om de informatie die te vinden is in de Reisplanner, op de website van de vervoerder en op de stations.



Ervaren treinreizigers weten dat met de term ‘aanrijding met een persoon’ vaak een zelfdoding op het spoor wordt bedoeld. De laatste weken was deze mededeling helaas weer meermaals te horen op verschillende stations in Nederland.



Bij zorgverleners, professionals op het gebied van suïcide-preventie en mensen die betrokken zijn bij dit onderwerp, bestaat volgens de NS al langer de wens dat de omroeptekst wordt aangepast. Recent heeft Trimbos Instituut hier onderzoek naar gedaan.



De omroeptekst ‘aanrijding met een persoon’, kan bij reizigers emoties losmaken, aldus de onderzoekers. ,,Trimbos adviseert daarom, in een onderzoek dat binnenkort gepubliceerd wordt, de omroeptekst aan te passen.”