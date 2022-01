NS schrapt flink in treinrooster door oplopend ziekteverzuim, Rover boos

NS schrapt tijdelijk flink in de dienstregeling. Vanaf 7 februari gaat het aantal treinen op veel routes omlaag. Doordat veel personeel ziek of in quarantaine thuis zit, krijgen de spoorwegen de roosters niet langer vol.

Op routes waar NS nu met zes treinen per uur rijdt, worden dat er vier. En waar vier treinen worden ingezet, wordt dat aantal gehalveerd. De spoorwegen adviseren reizigers vooraf de reisplanner goed te checken.

NS zegt het aantal treinen in stappen te verlagen, te beginnen op 7 februari. Twee weken later zijn alle aanpassingen doorgevoerd. Uiteindelijk zal NS dan 85 procent van de normale dienstregeling rijden. Sinds 20 december wordt al tijdelijk met minder treinen gereden in de spits, avond en nacht. In praktijk betreft dat een verlaging van 5 procent.

Het snijden in de dienstregeling komt niet als een verrassing. Woensdag liet het bedrijf al aan deze site weten dat het ziekteverzuim onder het rijdend personeel - machinisten, conducteurs maar ook monteurs - erg hoog was. Overwogen werd om het dienstrooster af te schalen. ,,We bestuderen momenteel diverse scenario's daarvoor en hakken spoedig een knoop door”, liet een vervoerder toen weten.

Beter voorspelbaar

Nu heeft de NS-directie onder leiding van topvrouw Marjan Rintel de knoop doorgehakt. ‘Door tijdelijk de dienstregeling af te schalen, creëren we meer ruimte om de oplopende ziektemeldingen op te vangen’, schrijft NS. ‘Zo blijft onze dienstregeling beter voorspelbaar en hopen we hiermee minder vaak onze reizigers te moeten verrassen met plotselinge treinuitval. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze zieke collega’s de mogelijkheid hebben om te herstellen.’

De spoorwegen waarschuwen dat ook voor 7 februari al treinen kunnen uitvallen. ‘De komende dagen houden we er rekening mee dat er mogelijk minder conducteurs en machinisten zijn om onze treinen te rijden, minder monteurs om de treinen te onderhouden en minder collega’s die bij een incident snel de dienstregeling kunnen aanpassen. Dat kan leiden tot incidenteel uitval van treinen.’

Marjan Rintel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen

Rover ontstemd

Reizigersbelangenclub Rover reageert ontstemd en voelt zich overvallen. ,,Wij vinden de maatregel voorbarig, zeker nu de samenleving weer met versoepelingen te maken krijgt en reizigers weer meer op pad gaan”, zegt directeur Freek Bos. Volgens Rover moet NS juist waar mogelijk met meer treinen gaan rijden om de terugkerende reiziger van dienst te zijn. Op dit moment zijn de treinen voor ruim 40 procent gevuld, vergeleken met voor de uitbraak van de coronapandemie.

Spoorvakbonden VVMC en FNV Spoor zullen begripvoller zijn. Zij trokken eerder al aan de bel over de vele uitvallers onder het rijdende personeel. ,,De druk om extra diensten te draaien of langere diensten is momenteel groot”, stelde bestuurder Henri Janssen van FNV.

Volgens VVMC-bestuurder Wim Eilert ligt het verzuim bij NS boven de 10 procent inmiddels. Hij toonde zich bezorgd over de werkdruk. ,,Het personeel dat niet besmet is en doorwerkt, mag niet omvallen. Het is belangrijk dat zij gewoon verlof en vakantie kunnen opnemen.”

