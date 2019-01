NS start proef met overlast melden via app

Wie in het Zuiden van het land in de trein zit, kan binnenkort overlast in de coupé anoniem melden. Via app of sms kunnen treinreizigers problemen doorgeven. De melding komt binnen bij de meldkamer van de NS. Die kan dan voor hulp zorgen. Het gaat dan om kleine incidenten en overlast. Bij ernstige incidenten moeten reizigers 112 blijven bellen.



Als de proef slaagt, komt er een vervolg. In België en Engeland kunnen treinreizigers al overlast via sms melden. In Nederland is het systeem vooral bekend bij bioscopen. In veel Nederlandse filmzalen is het mogelijk om via een berichtje overlast in de zaal te melden.