NS verlengt treinen in nieuwe dienstregeling, kans op zitplaats groeit met 3 procent

De NS verlengt een derde van alle treinen in de dienstregeling van 2023, die begint op zondag 11 december. De vervoerder meldt dat de kans op een zitplaats gemiddeld met 3 procent groeit. De laatste maanden was het vaak enorm druk in de trein en moeten mensen regelmatig staan.

Vooral op drukke momenten moeten er meer zitplaatsen komen. De NS wil dat er in weekenden 10 procent meer zitplaatsen zijn, dat zijn 85.000 stoeltjes. Op werkdagen gaat het om 4,5 procent meer, 13.000 stoelen. Gemiddeld wordt dat 3 procent meer, omdat op rustige trajecten minder treinen gaan rijden, die ook korter zullen zijn. Dat werd in augustus al aangekondigd, net als de terugkeer van één trein per tien minuten tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Met de langere treinen geeft de NS gehoor aan de kritiek van onder andere reizigersorganisatie Rover.

President-directeur van de NS Wouter Koolmees denkt dat de nieuwe dienstregeling goed is voor reizigers en personeel. ,,Met de dienstregeling voor 2023 verkleinen we de kans dat er op het laatste moment treinen uitvallen, zorgen we voor meer zitplaatsen waar nodig en geven we collega’s meer rust. Dat is onze nieuwe basis.”

Klachten

NS werd afgelopen maanden overspoeld door klachten over de slechte dienstregeling. Het bedrijf lag onder vuur omdat er in de dienstregeling werd geschrapt en er op drukke trajecten vaak met te korte treinen werd gereden. Het bedrijf weet dat aan personeelsgebrek.

Ook in Den Haag klinkt er kritiek op de NS. ,,De eisen aan NS moeten strenger’’, zei VVD-Kamerlid Fahid Minhas begin vorige maand. Zo is een van de huidige voorwaarden die aan NS is gesteld, dat er voldoende treinen op tijd rijden. ,,Maar doordat NS treinen laat vervallen, kan het nu zeggen: ze zijn niet te laat. Die regel moeten we aanscherpen. Net als de eis dat er voldoende zitplaats is. Nu mag NS het gemiddelde nemen van alle trajecten bij elkaar. Maar wie in een te korte trein in de spits zit, heeft toch echt geen plek. Het bedrijf moet per traject worden beoordeeld.’’

