NS waarschuwt voor mogelijke vertraging in ochtendspits

Enorme blunder ministerie: 06-nummer Telegraaf als noodnummer verstuurd via NL-Alert

24 juni Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een enorme flater geslagen in de communicatievoorziening rondom de telefoonstoring die Nederland al uren in haar greep houdt. Via NL-Alert is per ongeluk het 06-nummer van de Telegraaf gecommuniceerd als alternatief noodnummer voor mensen die niet 112 kunnen bellen.