NS zet tijdens Formule 1 dagelijks 300 man extra in tussen Amsterdam en Zandvoort

Zandvoort aan Zee ligt er maandagmiddag verlaten bij. Mede door het onstuimige weer stapt slechts een handjevol reizigers in en uit. Over 2,5 week zal dat compleet anders zijn, weet Bert Jong maar al te goed. ,,Tussen 3 en 5 september stappen tot wel tienduizend mensen per uur in- en uit. Zandvoort aan Zee is dan even net zo groot als station Den Bosch.”