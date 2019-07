NS ziet vollere treinen, Schiphol en grote stations groeien fors

DAVID BREMMER/UTRECHT

Het zijn vette jaren voor NS, door de gunstige economie reizen meer en meer mensen per spoor. Ook het verfijnen van de dienstregeling helpt mee. Zo rijdt er sinds vorig jaar elke tien minuten een trein op de route Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. ,,Hierdoor stappen meer mensen op”, zegt woordvoerster Carola Belderbos.



Gemiddeld reisden elke werkdag 1,3 miljoen Nederlanders met de trein in 2018, dat zijn er 100.000 meer dan in 2016. Opvallend is dat de groei in het weekend hoger is dan door de weeks. Op zaterdagen en zondagen stapten 4,2 procent méér mensen in dan een jaar eerder. Op werkdagen groeide het treinverkeer ‘slechts’ 2,2 procent. Bij elkaar trok NS 2,7 procent meer reizigers.

Groei Schiphol

Door die toename worden de ruim 250 NS-stations steeds drukker. De vijf grootsten - Utrecht CS, Amsterdam CS, Rotterdam CS, Den Haag CS en Schiphol Airport - groeiden samen 5 procent gemiddeld. Schiphol springt er met 7 procentpunt uit, het aantal reizigers steeg er van 85.859 per dag in 2017 naar 92.214 vorig jaar. ,,Dat heeft te maken met de grote groei van de luchthaven, verder reizen meer mensen naar Schiphol met de trein.”



Amsterdam Zuid blijft het goed doen en trok liefst 11 procent meer reizigers. Dit komt enerzijds door alle bouwactiviteiten op de Zuidas, maar ook door het openen van de Noord/Zuid-lijn.



Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Drukte bij de trein © ANP

De winst van relatief nieuwe stations valt op: het zes jaar geleden geopende station Utrecht Leidsche Rijn groeide vorig jaar met 29 procent naar 3.000 in- en uitstappers per dag. Utrecht Vaartsche Rijn doet daar met 24 procent nauwelijks voor onder.

,,Vaak duurt het even voordat reizigers nieuwe stations weten te vinden en als reisoptie gaan zien”, legt Belderbos uit. Ook staan nieuwe stations vaak in gebieden waar veel wordt gebouwd. ,,Zo is in Leidsche Rijn een groot winkelcentrum geopend. Dat merk je dan gelijk in het aantal reizigers.”

Top 10 treinstations 2018 (reizigers per werkdag) 1) Utrecht CS 194.385

2) Amsterdam CS 192.178

3) Rotterdam CS 96.690

4) Schiphol Airport 92.214

5) Den Haag CS 91.437

6) Leiden CS 79.376

7) Eindhoven CS 65.468

8) Amsterdam Zuid 60.819

9) Amsterdam Sloterdijk 58.800

10) ‘s Hertogenbosch 47.347

Eindhoven

Groei is niet voorbehouden aan de Randstad, grote steden daarbuiten zien ook flinke reizigerswinst. Eindhoven CS ontving 4 procent meer reizigers en krijgt per dag 65.468 in- en uitstappers over de vloer. Ook station Breda zag een toename van 4 procent.



In Overijssel noteert NS beduidend minder reizigers. Doordat de concessie voor de lijn Zwolle-Kampen-Enschede naar Keolis ging, kreeg NS op station Enschede 44 procent minder klanten. Zwolle daalde 10 procent, mede ook door grootschalige werkzaamheden vorig jaar.



Grootste station van Nederland blijft Utrecht Centraal met vorig jaar gemiddeld 194.385 in- en uitstappers per dag. Amsterdam CS trekt er 192.178.

Koppositie

Beiden trokken vorig jaar 4 procent meer reizigers. NS verwacht niet dat Amsterdam CS de koppositie spoedig overneemt. ,,Amsterdam heeft met Sloterdijk, Zuid en Amstel meerdere grote stations, Utrecht telt slechts één groot station. Dat station is bovendien een knooppunt en ligt midden in het land.”

Stations met meeste reizigerswinst (2018) 1) Utrecht Leidsche Rijn (+29 procent)

2) Utrecht Vaartsche Rijn (+24 procent)

3) Nijmegen Goffert (+22 procent)

4) Groningen Europapark (+19 procent)

5) Almere Poort (+18 procent)

6) Almere Parkwijk (+17 procent)

7) Venlo (+16 procent)

8) Sassenheim (+15 procent)

9) Halfweg-Zwanenburg (+14 procent)

10) Nijmegen Dukenburg (+13 procent)

Treinreizigers positief over grote stations