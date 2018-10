NTR verduidelijkt: 'Ook pieten die helemaal zwart zijn'

De discussies over het uiterlijk van de helpers van Sinterklaas zijn weer volop losgebarsten, nadat de NTR gisteren een verklaring uitbracht over de intocht. Daarin stond ook al uitgelegd dat pieten een zwart gezicht krijgen door het trotseren van schoorstenen. Alle pieten zijn in die zin roetveegpieten, aldus de woordvoerder, ook egaal zwarte pieten.

Quote We proberen elk jaar een stapje te maken om geleide­lijk een verande­ring te volgen die er in de maatschap­pij is Woordvoerder NTR

,,Ik begrijp de verwarring wel'', zegt de NTR-woordvoerder. ,,We proberen elk jaar een stapje te maken om geleidelijk een verandering te volgen die er in de maatschappij is. Elk jaar een beetje minder zwart. Dat is feitelijk al jaren zo.''

Bereidwillige pieten in uiteenlopende schakeringen zwart zijn er volgens de NTR genoeg, ook al heeft één van de negen sinterklaascomités in Zaanstad zich teruggetrokken uit onvrede over de pietenkwestie.

Carnavalsfeest

,,We moeten een keertje ophouden met de hele pietendiscussie'', zegt René de Reus van het comité stellig. ,,Ik heb een blauw pietenpak, straks wil de NTR daar ook een blauwe maillot en schoenen bij en over een jaar of twee beginnen ze over blauwe pruiken. Dat betekent dat we een tweede carnavalsfeest gaan vieren. Daar passen we voor.''

Quote We dragen geen oorringen, we gebruiken een normale liplijn en geen overdreven rode lippen en we praten normaal, niet als een Surinamer René de Reus

Het comité, één van de grootste uit de regio, wilde best meehelpen en - denken met de landelijke intocht. Maar niet als er roetveegpieten ingezet worden. ,,Onze pieten zijn al behoorlijk aangepast. We dragen geen oorringen, we gebruiken een normale liplijn en geen overdreven rode lippen en we praten normaal, niet als een Surinamer. We doen dit al achttien jaar en de pieten zijn altijd al bruin geweest, in plaats van zwart.''