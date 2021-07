Nu al aansluiten geblazen in vakantiefiles op Europese wegen richting het zuiden

Ook in Zwitserland is het erg druk, bijvoorbeeld op de A2 richting Italië. In Frankrijk wordt ook grote drukte verwacht. In de ochtend liep het verkeer vooral vast op het zuidelijke deel van de Autoroute du Soleil. Op de #A7 staat tussen Lyon en Marseille rond het middaguur al 133 km file. Op de A10 Parijs en Bordeaux staat alles bij elkaar 105 kilometer.

Wie naar Duitsland gaat, komt onder meer vast te staan bij Neurenberg, waar in de ochtend al zo’n 10 kilometer file stond. Dichter bij Nederland is de A61 in de buurt van Keulen nog altijd afgesloten vanwege de schade die door de overstromingen is ontstaan. Dat geeft meer drukte op andere wegen.

Drukker

Ook in Zwitserland is het met vakantieverkeer richting Italië erg druk. De ANWB houdt vakantiegangers via Twitter op de hoogte van de actuele files in Europa. De reizigersorganisatie voorspelde onlangs al dat de zwarte zaterdagen in de zomervakantie dit jaar weleens drukker kunnen zijn dan ooit.



De eigen auto is deze zomer hét vervoermiddel om op vakantie te gaan, stelde Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale in gesprek met deze site. ,,Hoe minder we vliegen, hoe meer we met de auto gaan. Met de auto ben je eigen baas. Als het met corona ergens fout gaat en je voelt je daar niet lekker bij, dan pak je de auto en je rijdt naar huis. Als een vlucht wordt geschrapt dan zit je vast.’’