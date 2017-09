Nu al evenveel moorden als vorig jaar

Het aantal liquidaties springt in het oog, de teller staat nu al op zeker negentien. Een aanmerkelijke stijging in vergelijking met voorgaande jaren en daarmee deels een verklaring van de stijging. Volgens Elsevier is het moordcijfer van vorig jaar het laagste sinds het blad in 1992 begon met tellen. In 1992 bleef de teller steken op 260 moorden, in 2016 op 108.

Leefstijl

Of iets moord of doodslag is, is aan de rechter. Bij moord is er sprake van een vooropgezet plan of voornemen of iemand te doden. Uit de hand gelopen ruzies vallen meestal onder doodslag. Nederland kent relatief weinig incidenten waarbij mensen serieus werk maken van een 'georganiseerd' plan om iemand van het leven te beroven.