Nu al problemen: Feyenoord-fans bekladden Berlijnse Muur, eerste arrestaties verricht

Het gaat om twee Nederlanders die vastzitten wegens het bekladden van een stuk van de vroegere Berlijnse Muur. Daarop is met rode en witte verf over een oppervlak van 18 bij twee meter ‘Feyenoord’ gespoten. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf zag een vermomd duo afgelopen nacht omstreeks 01.45 uur bezig en belde de politie. Die arresteerde de verdachten omstreeks 02.00 uur. ,,Ze hadden verf aan hun vingers, spuitbussen bij zich en worden verdacht van zaakbeschadiging’’, licht Cablitz toe.



Hem was aan het begin van de middag nog niet bekend of de verdachten voor een onderzoeksrechter worden geleid. Die beslist over (verlenging) van de aanhouding. Op het opzettelijk en wederrechtelijk beschadigen van andermans zaken staat een geldboete of een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

‘Respectloos’

Het opschrift “Feyenoord” is inmiddels gedeeltelijk overgespoten met daaroverheen de woorden ‘Ultras Union’ (hooligans), blijkt uit foto’s op Twitter.

Treinincident

Een ander incident met Feyenoord-fans vond woensdagmorgen plaats in de sneltrein van Keulen naar Berlijn. Een groep van 120 man veroorzaakte problemen omdat ze weigerden mondkapjes te dragen. De treinchef besliste daarop de weigeraars uit de trein te zetten in Dortmund. Dat gebeurde uiteindelijk niet uit vrees voor een confrontatie met fans van Ajax, dat woensdagavond uit tegen Borussia Dortmund speelt. De ICE 545 reed daarom door naar Hamm, zo’n 40 kilometer oostelijker. Daar gingen agenten van de federale politie aan boord die de groep begeleidde tot Berlijn.

De federale politie ondersteunt de collega’s in Berlijn vaker bij grote evenementen in de Duitse hoofdstad. Ze doet dat ook nu rond de wedstrijd FC Union Berlin-Feyenoord. ,,De Bundespolizei houdt vooral toezicht op de aankomst van de voetbalfans. Daarnaast krijgen we ondersteuning van politiemensen uit vijf andere deelstaten. In totaal een inzet van 1900 manschappen’’, zegt de politiewoordvoerder. Ter vergelijking: bij een gewone wedstrijd van Union zijn het 400 man, bij Hertha 800 en bij risicowedstrijden 1200.

Hooligans

De politie gaat uit van minstens 5100 bezoekers - het aantal verkochte kaarten - maar houdt rekening met ongeveer 7000 tot 8000 fans, vervolgt de zegsman. ,,We hopen natuurlijk dat alles vreedzaam en in een familiale sfeer verloopt, maar zijn ook realistisch, vanwege de gebeurtenissen in Rotterdam.’’

Meer lezen over Union Berlin-Feyenoord? Dat kan hier! De Union-leiding werd er aan de vooravond van de uitwedstrijd, twee weken geleden, aangevallen door Feyenoord-hooligans, 75 Union-fans werden gearresteerd en nog eens 59 hooligans werden met gevechtsmateriaal opgepakt onderweg naar een vermoedelijke confrontatie met Union-hooligans. Cablitz: ,,Wij lopen rond in de stad om snel te kunnen optreden tegen fans die strafbare feiten plegen. Zij zullen in snelrecht voor de rechter komen. We kijken bewust naar fans die geweld zoeken op een andere plek dan de binnenstad of het stadion. Wij hebben deze fans in de focus en werken daarbij samen met collega’s uit Rotterdam. Hun en onze hooligan-spotters hebben nauw contact met de fan-gemeenschap en wisselen informatie uit.’’

