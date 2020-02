Nu definitief: Marinierskazerne niet naar Vlissingen, maar naar Apeldoorn

De marinierskazerne gaat na acht jaar steggelen definitief niet naar Vlissingen. Het kabinet zal de kazerne voor de elitemilitairen in plaats daarvan verplaatsen naar het Gelderse Nieuw-Milligen. Wat de Zeeuwen daarvoor in de plaats krijgen, is nog niet bekend.

,,Ik snap dat de Zeeuwen boos zijn’’, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). ,,Ik heb mijn excuses ook aangeboden voor hoe dit is gelopen.’’ Het kabinet zal een speciaal adviseur aanwijzen die met de provincie gaat overleggen over compensatie. Hoeveel dat zal zijn, dat valt volgens Visser nu nog niet te zeggen.

Defensie vreest een leegloop van het Korps Mariniers als de kazerne naar Zeeland verhuist. De afgelopen jaren stopten al veel meer mariniers dan normaal. Deels is dat volgens Defensie te verklaren door de aantrekkende economie waardoor mariniers elders meer kunnen verdienen. Maar deels komt het ook omdat partners van mariniers de verhuizing niet zien zitten. Nu zijn de militairen gelegerd in het centraal gelegen Doorn.

De Van Braam Houckgeestkazerne in de provincie Utrecht is echter zwaar verouderd en kan op die plek niet worden uitgebreid. De mariniers werd daarom een hypermoderne nieuwe kazerne beloofd in Vlissingen, die in 2017 af moest zijn. Een naam was er ook al: Michiel de Ruyterkazerne.

Minder mooi

Maar die plannen blijken gaandeweg minder mooi dan werd voorgespiegeld: een oefenterrein bleek gepland in een beschermd natuurgebied, de beoogde schietbaan werd in de plannen een schietbaantje. De kosten liepen gaandeweg verder op, terwijl er steeds meer nadelen aan het plan bleken te kleven. Zo konden helikopters er lastig landen en de vooraf gedachte plek voor landingsvoertuigen kon er niet komen.

Er is in Vlissingen, op de aanleg van een aantal wegen na, nog niet begonnen met de bouw van de kazerne. Wel heeft de provincie al kosten gemaakt, zo zijn grondeigenaren uitgekocht en is een camping verplaatst. De afgelopen weken eisten de Zeeuwse bestuurders dan ook compensatie voor het geval de kazerne er niet zou komen.

Werkgelegenheid

Hoewel staatssecretaris Visser al besloten om af te zien van Vlissingen, wilde het kabinet het besluit eigenlijk pas bekend maken als er meer duidelijkheid was over die compensatie. Dat is nog steeds niet het geval. Eerder zeiden regeringspartijen dat er niet alleen moet worden gekeken naar geld maar ook naar de werkgelegenheid in Zeeland.

Dat het kabinet ervoor kiest een speciale adviseur aan te stellen is volgens Visser ‘bewijs dat het kabinet dit als een brede verantwoordelijkheid ziet'. Zelf heeft Visser nu een paar keer met Zeeuwse vertegenwoordigers gesproken, maar dat leverde geen overeenstemming op over compensatie. De Zeeuwen hielden er naar verluidt aan vast dat de kazerne er zou komen.

Een van de redenen om destijds te kiezen voor Vlissingen, was omdat andere overheidsdiensten als de Belastingdienst en het Kadaster er al vertrokken. De provincie kampt met wegtrekkende jongeren die elders op zoek gaan naar werk.