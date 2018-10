‘Nu is er vaker tijd om even naar buiten te gaan’

De ouderenzorg heeft nog steeds het imago van ‘billen wassen’. Volgens Kasper de Kroon, zelf zorgbestuurder, is dat jammer. ,,Het is zo veel meer.’’ Ze vindt het creëren van goede ouderenzorg een maatschappelijk vraagstuk, gezien de groeiende groep kwetsbare ouderen vanwege de vergrijzing. ,,Hoe gaan we om met onze senioren in de toekomst?’’



In de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’, die vandaag verschijnt, vertellen werknemers hoe de extra zorggelden zich vertalen op de werkvloer. Zo ziet Geke Tempert – vrijwilligerscoördinator, coördinator welzijn en activering en thuisbegeleider – dat binnen haar team bewust is gekozen voor de inzet van extra helpenden. ,,Zodat de rest van het team niet zo hoeft te vliegen en op de klok hoeft te kijken en er meer ruimte is om aandacht te besteden aan het welzijn van de bewoners’’, aldus Tempert. ,,Er is ook minder druk op de vrijwilligers. Zij kunnen weer echt de kers op de taart zijn.’’