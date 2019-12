Nu mag de Belastingdienst door het stof

Je zou toch denken dat Menno Snel, onze staatssecretaris van Financiën, zelf ook behoorlijk was geschrokken van de puinhopen en de wantoestanden bij de Belastingdienst. De toeslagenaffaire dwong hem herhaaldelijk excuses te maken.



We weten inmiddels allemaal dat ijverige ambtenaren kwetsbare burgers niet serieus namen, of anders wel moedwillig een hetze waren begonnen tegen vermeende fraudeurs, die daardoor in grote problemen raakten, soms met ziektes, echtscheidingen en schulden tot gevolg.