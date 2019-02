Daar was het mailtje van onze energieleverancier, met het gewijzigde termijnbedrag voor 2019. Iedereen gaat meer betalen, dat wisten we al. Bij ons viel het nieuwe bedrag nóg slechter uit. We zijn net verhuisd, en de vorige bewoners waren maar met z’n tweeën. Wij zijn met z’n vieren, en met twee kleine kinderen wisten we al dat we meer wassen en afwassen dan het gemiddelde stel. We hadden ons dus voorbereid op een verhoging. Maar zo veel?

De hele vrijdagavond googelden we ons een RSI-pols, op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Minder douchen? Een nieuwe cv-ketel? We stoken de boel niet vreselijk warm, maar hoe koud zouden we het kunnen maken zonder dat onze kinderen onderkoeld in hun bedjes zouden liggen?

Quote De hele vrijdag­avond googelden we ons een RSI-pols, op zoek naar oplossin­gen voor dit probleem. Minder douchen? Een nieuwe cv-ketel? Nynke de Jong

Ziehier de klimaathypocriet in optima forma. Ja, we doen heus wel ons best om het milieu minder te belasten: we scheiden ons afval, we rijden steeds minder auto, we vliegen zelden. Maar toen we ons nieuwe huis kochten, hadden we meteen met duurzame ogen naar ons nieuwe stulpje kunnen kijken. Maar je geeft met zo’n verhuizing al zo veel uit, dat al die goede ideeën op de lange baan werden geschoven. Als je kunt kiezen tussen vloerisolatie en een nieuwe vloer, is het net wat aanlokkelijker om voor dat tweede te kiezen. Want dat zie je tenminste.

Tot het je geld gaat kosten. Want nu de nieuwe energietarieven bekend zijn, nu de overheid ons middels hogere belastingen aanspoort om minder gas en elektriciteit te verbruiken, nu zit ik ineens te googelen wat driedubbel glas eigenlijk kost.