NVWA heeft meer dan 570.000 nertsen geruimd wegens coronavirus

RI­VM-onderzoek: Nederlan­der is minder bang voor het virus en gaat vaker naar buiten

13:30 In lijn met de versoepelingen van de coronamaatregelen neemt de angst voor het virus onder Nederlanders af. We wassen nog wel regelmatig onze handen en niezen in de elleboog, maar verkoudheidsklachten zijn voor veel mensen geen reden meer om binnen te blijven of zich te laten testen. Ook wordt het steeds lastiger om ons aan de 1,5 meterregel te houden, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en.