NVWA krijgt structureel extra geld van Kabinet

Het geld komt uit een algemene pot met overheidsgeld en het bedrag gaat dus niet ten koste van de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken of Volksgezondheid. De exacte invulling van het geld, dat wordt besteed aan 'meer voedselveiligheid' is nog onbekend. Volgens een ingewijde ligt het voor de hand dat het om de inzet van meer inspecteurs gaat.

Er was in de Tweede Kamer vorige maand veel kritiek op de aanpak van de NVWA van het eierschandaal. Eieren waren besmet met fipronil. Al meer dan 2,5 miljoen kippen zijn geruimd vanwege het schandaal.

Kritieken

Land- en tuinbouworganisatie LTO wil een rechtszaak aanspannen tegen de NVWA. De pluimveehouders van LTO zijn niet te spreken over de handelwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de crisis rond de met fipronil besmette eieren. ,,In november had de NVWA ons al kunnen waarschuwen, want het gebruik van fipronil was bij ze bekend."