NVWA treedt op tegen fokkers van honden met korte snuit

Wie de gang van het virus volgt, leert veel over hoe de wereld écht in elkaar zit

9:00 Dit is een crisis die alles verandert. Hoe we leven, met elkaar omgaan en naar de grote instituten kijken. Er is onnoemelijk veel ellende, maar er is wel alvast één lichtpuntje: het vertrouwen in elkaar lijkt te groeien. We kunnen ineens samen dingen bereiken.