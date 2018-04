NVWA waarschuwt: afgekeurd broodbeleg te koop aangeboden op Facebook

Slechtziende Falco wil af van afvalzakken en fietsen op geleidelijnen

17:46 Falco van Dinteren (30) is slechtziend en struikelt in zijn thuisstad Nijmegen regelmatig over vuilniszakken of fietsen die op geleidelijnen zijn geplaatst. Hij besloot een campagne te beginnen om mensen bewuster te maken.