Nynke: Onze dochter van drie wil niet zindelijk worden

Is 5G schadelijk voor de gezondheid?

17:15 Het kabinet legt de rode loper uit voor de aanleg van 5G-zendmasten in Nederland. Gemeenten krijgen zelfs de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor supersnel internet. Omdat de antennes voor het 5G-netwerk over een kortere afstand werken, zijn er meer van nodig in het straatbeeld. Maar is dat niet schadelijk voor de gezondheid?