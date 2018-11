O kom eens kijken wat ik in mijn schoentje vind... Dit krijgen we van de Sint!

Natuurlijk staan er dit jaar moderne tongbrekers op de verlanglijstjes. Een Poopsie Slime Surprise Pack. De HatchiBabies. Of, natuurlijk, de nieuwste Pokémon-game voor de Nintendo-Switch. Maar over het algemeen puilen de lijstjes volgens Philip Lane, inkoopmanager bij Bol.com, nog altijd uit van de klassiekers. Blokken en Lego. Creatieve dingen als tekensets. En bordspelen. Heel veel bordspelen. Lane: ,,Monopoly is elk jaar weer een bestseller.''



Ook Ineke Strouken, expert cultureel erfgoed, valt het op dat de tekst van dat oeroude liedje 'o, kom er eens kijken' zo'n 130 jaar later niet eens zo gedateerd lijkt. ,,Meisjes krijgen nog steeds poppen en jongens nog steeds actiefiguren. Het is grappig dat we met Sinterklaas ook nog altijd praktische dingen als sjaals en mutsen schenken. Dat deden mensen vroeger, aan het begin van een lange winter, natuurlijk ook.'' De letter van banket: ook nog altijd populair. Strouken: ,,Snoepgoed hoort al eeuwen bij Sint. In de middeleeuwen waren het speculaaspoppen en in de negentiende eeuw volgden banket- en boterletters'' En de goede oude kruidnoten zijn ondanks de vele nieuwe smaken nog steeds het populairst, zegt fabrikant Van Delft.



Toch is er wel wat veranderd. Het aantal cadeaus bijvoorbeeld. Strouken: ,,Vroeger kregen kinderen een paar praktische presentjes en wat snoepgoed, maar dat is met de stijgende welvaart vanaf de jaren zestig veel meer geworden: er staan hele wasmanden voor de deur.''