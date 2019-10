Ocean Cleanup lanceert nieuw mega-apparaat om rivieren ‘plasticvrij’ te maken

Het team van The Ocean Cleanup van uitvinder en ondernemer Boyan Slat, heeft vanavond in Rotterdam hun nieuwe ‘schoonmaakmachine’ en bijbehorend megaproject onthuld: the Interceptor. Een enorm apparaat dat de rivieren moet schoonvegen van plastic en andere troep. Want: wat heeft het voor zin om de oceaan schoon te maken als de rivieren maar rotzooi blijven aanvoeren?

Hoewel het apparaat technisch anders werkt dat de enorme ‘zeebezem’ waarmee Slat wereldnieuws werd en momenteel probeert de plastic soep uit de oceaan te scheppen, doet de Interceptor feitelijk hetzelfde: water schoonvegen en ontdoen van plastic afval. Maar nu in de rivieren. Want tachtig procent van alle plastic rommel in de oceanen, wordt aangevoerd via zo'n duizend grote rivieren wereldwijd.

Vinger opgestoken

Slat en zijn organisatie leggen de lat meteen hoog: in 2025 moeten er in al die rivieren Interceptors liggen die het plastic opruimen. Het zelfvertrouwen is hoog bij het team, want twee Interceptors functioneren al goed: een in Indonesië (bij Jakarta) en Maleisië (in Klang). Een derde wordt geïnstalleerd in de Mekong Delta in Vietnam. Nummer vier moet worden opgebouwd in de Dominicaanse Republiek. Ook Thailand en de Amerikaanse staat Californië hebben hun vinger al opgestoken voor een Interceptor.

De Interceptor kan 50.000 kilo rotzooi per dag uit de rivieren vegen. Onder de ideale omstandigheden zelfs twee keer zo veel. Het team van The Ocean Cleanup zegt dat de Interceptor milieuvriendelijk is, geen herrie maakt en volledig op zonne-energie werkt. De drijvende barrière waarmee de rommel wordt opgevangen is niet gevaarlijk voor dieren en zal ook geen problemen veroorzaken voor andere vaartuigen. Aan de ontwikkeling van de enorme schoonmaakmachine is vier jaar gewerkt.

Bekijk hier beelden van de Interceptor: