Oehoe-kuikens die steeds uit nest kukelden op balkon van Jos (64) zijn Dier van het Jaar geworden

De oehoes trokken in mei veel bekijks op het balkon van de Nederlandse Jos, die pal in het centrum van het Belgische Geel woont. Eerst dacht hij dat er duiven in zaten, ‘en dat zijn mijn vrienden niet’. Maar toen hij beter keek, bleek het een oehoe.



Baart had er de hele dag plezier van en vulde zijn dagen met het aanschouwen van dit toch wel indrukwekkend en uitzonderlijk natuurfenomeen. ,,Voor mij is dit het ideale tijdverdrijf tijdens de corona-lockdown", zei hij. ,,Ze houden me elke avond, achter het raam dan wel, gezelschap als ik hier op mijn bank tv kijk. Ik denk dat ze naar het scherm kijken omdat er veel beweging en licht te zien is, terwijl voor de rest alles donker is.”



Voor iedereen die het appartementsblok passeerden, waren de jongen en hun moeder een ware trekpleister. Er waren zelfs mensen dagelijks op post om het uilengezin te komen bewonderen.