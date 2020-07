Oekraïense delegatie bij sobere bijeenkomst Eindhovens MH17-monument

Alleen het geluid van vliegtuigen op Eindhoven Airport was te horen toen het select gezelschap stilstond bij het monument. Dat is bij de entree van Vliegbasis Eindhoven verrezen om te herinneren aan de thuiskomst van de slachtoffers van de ramp. Die voltrok zich op 17 juli 2014, vrijdag precies zes jaar geleden. Het monument verwijst naar de indrukwekkende plechtigheden en de nationale verbondenheid destijds, toen de stoffelijke resten in Eindhoven aankwamen in aanwezigheid van meelevende mensenmassa's.

Onder aanvoering van nabestaande Anton Kotte voltrok de informele plechtigheid zich in stilte. Militair attaché Volodymyr Denysov lichtte zijn aanwezigheid toe door te verwijzen naar de band die is ontstaan tussen Nederland en Oekraïne sinds de ramp. ,,Bij de Nederlandse ambassade in Kiev ligt vandaag een bloemenzee.” Denysov liet geen twijfel bestaan over de schuldvraag. ,,Iedereen weet dat Rusland schuldig is, maar de Russen verspreiden geruchten dat Oekraïne de ramp heeft veroorzaakt.”

De Eindhovense Oekraïener Pavlo Barvinko, sinds 1998 in Nederland, vertelde dat de ramp - hoe verschrikkelijk ook - zijn land ook iets goeds heeft gebracht. ,,Nu weet de wereld dat de Russen in Oekraïne oorlog voeren.”

Het Eindhovense MH17 monument.

Landelijke herdenking

Anton Kotte was 's middags als bestuurslid van de Stichting MH17 ook bij de landelijke herdenking bij het nationaal monument in Vijfhuizen. Ook deze plechtigheid droeg een sober karakter, vanwege de corona-pandemie. ,,We stonden met een paar mensen te luisteren naar The Last Post, die nu nog veel harder binnenkwam dan anders”, vertelde Kotte.

Zonnebloemen

De zonnebloemen die iedereen bij de Eindhovense herdenking had meegebracht, verwijzen naar het gegeven dat de brokstukken van vlucht MH17 destijds onder meer in Oekraïense zonnebloemvelden belandden.

In aanwezigheid van de militair attaché van de Oekraïense ambassade legden enkele nabestaanden en Eindhovense Oekraïners vrijdagavond zonnebloemen bij het Eindhovense MH17-monument.