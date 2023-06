Officieel tropische dag met 30 graden in De Bilt, in het zuiden al eerste regionale hittegolf

Met videoHoewel de zomer pas net is begonnen, is de eerste regionale hittegolf van 2023 een feit. Om 13.10 had weerstation Woensdrecht met 30,1 graden de primeur. Het ook de eerste dag dit jaar dat het in De Bilt 30 graden is geworden, waarmee het formeel de eerste tropische dag in Nederland is.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer. We spreken van een landelijke hittegolf als die temperaturen worden gemeten in de Bilt. De verwachting is dat het zondag in meerdere provincies 30 graden of warmer wordt.

Grote drukte

Strandtenten en kustgemeenten hebben het zondag weer radenddruk en ook Rijkswaterstaat staat met extra personeel klaar om gestrande weggebruikers te helpen. Dat doen ze in elk geval ook maandag, wanneer het opnieuw heet wordt.

Zondag is het hitteprotocol van Rijkswaterstaat in heel Nederland van kracht, maandag is dat het geval in alle provincies behalve Friesland, Groningen en Drenthe. Dit protocol houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan, direct worden geholpen.

Het hitteprotocol geldt maandag van 10.00 tot 22.00 uur. Ook zaterdag was het in de meeste provincies van kracht wegens de tropische temperaturen. Zodra er een grote kans is dat het 30 graden of warmer wordt, zet Rijkswaterstaat het protocol in.

Zeker onderweg naar de stranden of plassen kan het zondag erg druk worden. Zaterdag riep de gemeente Den Haag op om niet langer met de auto naar Kijkduin of Scheveningen te komen, omdat de parkeerplaatsen vol waren.

In Scheveningen kan het extra druk worden door de finish van de zesde etappe van de Volvo Ocean Race. De eerste schepen worden tussen 13.00 en 15.30 uur verwacht. Ook hier zijn maatregelen genomen tegen de hitte. Zo krijgen bezoekers gratis drinkwater en zonnebrandcrème.

Ook dieren zoeken verkoeling, zoals de panda's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen:

Droogterecord

Het blijft volgens Weerplaza ook de komende week warm, maar omdat de wind van oost naar noordoost en noord gaat draaien, komt er wat verkoeling aan. Het wordt dan nog maximaal 23 tot 26 graden. Dat betekent niet dat er een einde komt aan het droge weer, maar vanaf donderdag krijgen we wel wat meer bewolking.

De droogte kan zelfs voor een record zorgen: woensdag is de 33ste dag op rij waarop geen meetbare neerslag valt in De Bilt. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de metingen.

Zo snel mogelijk

Rijkswaterstaat vindt het onwenselijk als gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen langdurig in de zon op een berger moeten wachten. Daarom probeert de organisatie ervoor te zorgen dat tijdens dit soort warme dagen een berger zo snel mogelijk weggebruikers met pech naar een plek met voorzieningen brengt, zoals een tankstation.

Weggebruikers krijgen het advies goed voorbereid en alert te zijn bij hitte en voldoende drinkwater mee te nemen. Ook is het volgens Rijkswaterstaat handig een paraplu in de auto te leggen. Die kunnen mensen als parasol gebruiken terwijl ze op een weginspecteur of de berger wachten.

Ook hulpdiensten langs het water zijn deze dagen extra alert. Het water kan nog vrij koud zijn, wat voor problemen kan zorgen. In Alblasserdam zal stilgestaan worden bij het incident van zaterdag, waarbij een 13-jarig meisje verdronk. Wat daar precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Bij een hardloopwedstrijd in Maastricht raakten zondag renners onwel. De organisatie had maatregelen genomen, maar desondanks moesten de hulpdiensten meerdere deelnemers te hulp schieten.

