Officieel tweede storm van het jaar na harde wind, KNMI kondigt code geel af

Harde wind en regen is pas een storm als bij een meetpunt een uur lang consistent stormkracht 9 gerekend kan worden. In Vlissingen was dat tussen 11.00 en 12.00 uur het geval, en dus hebben we vandaag officieel de tweede storm van het jaar, de tweede in een week tijd, en de derde van deze winter. De zwaarste windstoot die er gemeten werd haalde 102 kilometer per uur. Elders in het land zijn er ook harde windstoten: op meetpunt Voorschoten werd een windstoot van 96 km/uur gemeten en in Wilhelminadorp haalde de wind uit naar 94 km/uur.

De storm van vandaag krijgt alleen helaas geen naam. Weerman Rico Schröder van Weerplaza legt uit: ,,Stormen die een grote impact hebben krijgen een naam en het KNMI hanteert met Met Office in Groot Brittannië en Met Éireann in Ierland dezelfde naamgeving. Het is dus mogelijk dat een storm bij ons meevalt, maar bijvoorbeeld in Engeland wel flink huishoudt en van de Britse weerdienst een naam krijgt.”

Code geel

Zondagmiddag worden aan kust en in het zuiden van het land windstoten verwacht van 80 tot 90 kilometer per uur, in het kustgebied kunnen zondagavond windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen. De wind komt eerst uit zuidwestelijke richting, maar zal daarna draaien naar een westenwind.

Naast harde wind gaat het ook nog eens veel regenen vandaag. Raymond Klaassen van Weerplaza spreekt over een ‘kletsnatte zondag’. Op veel plaatsen in het hele land wordt er in de komende 24 uur zo'n 30 mm aan neerslag verwacht en ‘lokaal is zelfs meer dan 40mm mogelijk’, aldus Klaassen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanwege de harde wind zijn op meerdere plekken in het land vaccinatielocaties tegen het coronavirus dicht. In en rond Rotterdam gaat het om vaccinatielocaties bij het SS Rotterdam en metrostation Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. In het noorden van Noord-Holland blijft de vaccinatielocatie in Middenmeer de hele zondag dicht. Mensen die dan een prikafspraak hebben, kunnen naar de vaccinatielocatie in het dorp Hem, tussen Hoorn en Enkhuizen. De priklocatie in Alkmaar blijft tot 14.00 uur dicht, en de mensen die daarvoor een afspraak hadden staan kunnen ‘s middags langskomen.