Officieel watertekort vanwege droogte: ‘Denk goed na of je je auto moet wassen’

Sinds halverwege vorige maand was er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sprake van een ‘dreigend watertekort’. Nu spreekt de regering van een ‘feitelijk watertekort’. Daarom wordt de zogeheten verdringingsreeks in werking gesteld. Dat is een wettelijk vastgelegde maatregel die belangrijke gebieden voorrang geeft als een beperkte hoeveelheid zoetwater wordt verdeeld. Die was al van kracht in onder meer de waterschappen Vallei en Veluwe, Limburg en Scheldestromen, maar nu dus in heel Nederland.

Dijken veilig houden

Volledig scherm © ANP De eerste prioriteit in dit plan is om de dijken veilig te houden en om onomkeerbare schade aan de natuur en veengebieden te voorkomen. Daarna zal het zoetwater worden ingezet om de drinkwater- en energievoorziening in stand te houden. Andere belanghebbenden - zoals de industrie, landbouw en scheepvaart - sluiten later aan in de rij.



Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft vandaag ook aan de Tweede Kamer dat het Managementteam Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2018 bijeen wordt geroepen. Dit team bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en drie ministeries en mag besluiten over maatregelen die meerdere regio’s treffen of zelfs landelijk zijn.

‘Goed nadenken over auto wassen’

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Harbers alle Nederlanders om ‘goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.’ ,,Nederland is een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar.”

Al enkele weken is te zien dat het in Nederland steeds droger wordt. ,,Dat komt enerzijds door veel verdamping in ons eigen land en anderzijds door een zeer lage rivieraanvoer vanuit het buitenland", legt voorzitter van het ingestelde crisisteam Michèle Blom uit. ,,Waterschappen hebben dus al maatregelen getroffen om het water vast te houden en zo goed mogelijk te verdelen. Bijvoorbeeld een verbod om gewassen te besproeien met oppervlaktewater of sluisbeperkingen voor schepen. Nu kunnen we – wanneer dat nodig is - sneller en op maat beslissen over hoe we watertekorten kunnen oplossen.”

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.

De laatste keer dat Nederland met dit besluit werd geconfronteerd was in de zomer van 2018. De keer daarvoor: 2011. Sinds 13 juli zat Nederland in fase 1: dreigende watertekorten. Op 20 juli kwamen de waterbeheerders opnieuw bijeen, maar toen vonden ze verdere opschaling nog niet nodig.

Dijken, bodem en natuur krijgen zo lang mogelijk water

Dijken, bodem en natuur krijgen in Nederland zo lang mogelijk water, ook als er een watertekort is. Dat is vastgelegd in de zogenoemde verdringingsreeks, die waterbeheerders inzetten bij een ernstig watertekort. De stabiliteit van de dijken is belangrijk voor de nationale veiligheid. Ook inklinken van de bodem en onomkeerbare schade aan natuur door droogte en verzilting moet voorkomen worden, want dat kan nooit meer worden hersteld.

Van ernstig watertekort is sprake als de maatschappelijke en ecologische behoefte aan water groter is dan de beschikbare hoeveelheid water, aldus de waterbeheerders. Het beschikbare zoetwater moet dan worden verdeeld en daarvoor is de reeks opgenomen in de Waterwet, na de droogte in 2003. Toen bezweek bij Wilnis een veendijk door uitdroging.

Droogte wordt problematisch in augustus Het neerslagtekort in Nederland is tijdens de afgelopen julimaand gestaag verder opgelopen. De aankomende periode wordt geen noemenswaardige neerslag verwacht in Noordwest-Europa, meldt Weeronline. Het verergeren van de droogte wordt de komende tijd zichtbaarder. Bomen verkleuren of verliezen hun bladeren door droogtestress. Door de lage waterstand komt de scheepvaart in problemen. Beregening van landbouwgewassen kan door het dalende waterpeil met steeds meer beperkingen te maken krijgen. In de extreem droge zomer van 2018 was het neerslagtekort al vroeg in augustus opgelopen naar 300 mm. Gedurende augustus stabiliseerde het neerslagtekort. Met de huidige neerslagverwachting bestaat de kans dat we alsnog later in de zomer dat extreem droge jaar gaan overtreffen.

Het waterpeil in de Zutphense museumhaven is historisch laag, waardoor schepen niet weg kunnen varen. Zelfs een deel van de ligplekken in de haven zelf zijn te ondiep:

