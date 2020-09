Officier van justitie van racisme-zaak gehaald na commotie Akwasi-deal

Jacobien Vreekamp, de officier van justitie die in opspraak raakte vanwege haar banden met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-voorman Mitchell Esajas, is van een andere racisme-zaak gehaald. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

‘De parketleiding staat volledig achter Vreekamp en heeft alle vertrouwen in haar, maar omdat zij nu zo in de schijnwerpers is komen te staan zou haar aanwezigheid de aandacht kunnen afleiden van de inhoud van de zaak, hetgeen onwenselijk is’, aldus het OM in een zojuist verstuurd persbericht.

Vreekamp verklaarde afgelopen vrijdag dat rapper Akwasi niet vervolgd wordt voor de uitspraken die hij eerder deed over Zwarte Piet. Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam op 1 juni zei Akwasi: ‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik ’m hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’ Een van de organisatoren van die bewuste bijeenkomst was Vreekamps oud-bestuurscollega Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet.

Bedreigingen

De zaak die morgen dient en waar Vreekamp nu vanaf gehaald is draait om de bedreigingen richting anti-racisme-activiste en journalist Clarice Gargard. Zij plaatste een video van de KOZP-manifestatie online en kreeg diverse bedreigingen naar haar hoofd geslingerd. Daarvoor staan de komende dagen 21 mannen en 4 vrouwen terecht.

Overigens is in deze zaak ook in vijf gevallen besloten om niet tot vervolging over te gaan omdat deze personen hebben aangegeven dat dit niet de goede weg was.

Ophef

De zaak Akwasi leidde ook tot ophef in de Kamer. PVV-voorman Geert Wilders twitterde vanavond naar aanleiding van het nieuws dat het OM achter het niet vervolgen van Akwasi blijft staan: ,,Zo ziet corruptie er dus uit. OM blijft achter sepot Akwasi staan. Vriendjespolitiek en willekeur.”

CDA’er Chris van Dam wil een heropening van het onderzoek. Hij schrijft op Twitter dat dit soort beslissingen nooit door één officier wordt genomen. ,,Geen twijfel over intenties, maar het beeld dat ontstaat - rond dit gepolariseerde thema - is niet goed. Een dubbele heroverweging zou goed zijn”, twittert het Kamerlid.

