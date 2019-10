OG3NE, Volkswagen rechtszaak en psychologische hulp voor vluchtelingen in De Ochtend Show to go

Maandag 7 oktober zijn autojournalist Niek Schenk, Ernst Suur van WarChild en de dames van OG3NE te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 7:30 live te zien in onze app en op de site.

De dames van OG3NE hebben een nieuwe single, album en een nieuwe theatershow: De ‘Sweet Harmony Tour.” Alle reden dus om bij ons in de studio hierover te praten.

Dit weekend is het WK turnen van start gegaan in Stuttgart. Voormalig turnster en analyticus Verona van der Leur is erbij en praat ons bij.

De selectie van Oranje komt maandag weer bij elkaar voor de voorbereiding op twee belangrijke EK-kwalificatieduels. We hebben contact met sportverslaggever Maarten Wijffels om vast vooruit te blikken op de wedstrijden.

Stichting Volkswagen Car Claim stapt vandaag naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen bij Volkswagen, softwareleverancier Bosch en de Nederlandse verkopers van de auto’s vanwege het schandaal om sjoemelsoftware in 2015. Autojournalist Niek Schenk is in de studio om hierover te vertellen.

Psychologische hulp is van groot belang voor vluchtelingen. Gek genoeg wordt dit tot nog toe nog niet gegeven. Ernst Suur van WarChild is bij ons te gast, hij is de geestelijk vader van dit project.

De 60-jarige Mary van Doorn zette vorige week donderdag haar verlamde man Gerard letterlijk buiten. Dit doet ze uit protest, omdat ze al vijf jaar op zoek zijn naar een aangepaste woning. Verslaggever Noël van Hooft is in Vleuten, bij Mary thuis. Daarnaast pleiten Nederlandse longartsen nu voor een totaal verbod op de E-sigaret. Leon van den Toorn is Voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en gaat ons vertellen waarom hij dit verbod belangrijk vindt.

Volg De Ochtend show to go op Instagram, Twitter en Facebook

Bekijk hieronder de laatste fragmenten uit de show: