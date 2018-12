Nel Postmus(67) uit Finsterwolde kan vandaag eindelijk genieten van een dagje rust. Meer dan verdiend, want gisteren stond ze om 05.00 uur naast haar bed om ruim duizend sinterklaascadeautjes te bezorgen bij gezinnen die het financieel zwaar hebben. ,,We hebben extra schmink meegenomen om ons pietenhoofd bij te werken. Het was moeilijk de tranen te bedwingen.”

De woonboerderij van het Groningse echtpaar Nel en Nico Postmus (beiden 67) begint geleidelijk aan weer op een normaal huis te lijken. Dat was de afgelopen weken wel anders. De hele woonkamer, werkkamer én de keuken werden ingenomen door duizenden sinterklaascadeautjes, honderden rollen inpakpapier, dozen vol met plakband en stapels vellen met naamstickertjes.

Inmiddels zijn alle cadeautjes ingepakt, beplakt met een naamstickertje en door Nel, haar zoon Richard en goede vriendin Lineke bezorgd bij ruim vijftig gezinnen in de gemeente Oldambt. Alle drie verkleed als piet. Het bezorgen van de cadeautjes bij de gezinnen die het financieel zwaar hebben, is een jarenlange traditie. Voor Nel en Nico en een tiental vrijwilligers is het elk jaar aanpoten, maar het uiteindelijke resultaat blijft de moeite waard.

Nel kijkt ook dit jaar weer terug op een prachtig bezorgweekend. ,,We hebben ongelooflijk veel blije kinderen gezien. Maar tussen de blijdschap door was er ook veel verdriet. Bij de ouders, maar ook bij ons. We hebben extra schmink mee moeten nemen om tussendoor ons pietenhoofd bij te werken, want het was soms wel moeilijk om de tranen te bedwingen.”

,,Ik ben nog nooit zo veel geknuffeld. Veel kindertjes renden naar ons toe zodra we met de volgeladen bus en aanhanger aan kwamen rijden. Sommigen riepen: ‘Ohh, sinterklaas is ons tóch niet vergeten! Heel verdrietig, maar ook zo bijzonder dat we kunnen helpen.”

Volledig scherm Nel, Richard en Lineke brachten dit weekend als hulppieten duizenden cadeautjes rond in de gemeente Oldambt, bedoeld voor gezinnen die het financieel zwaar hebben. Een volgepakt busje én aanhanger is net genoeg om alles in te vervoeren. © Marcel Lameijer / Oldambt Aktief

Kerstmis

Toen het bezorgen er gisteravond opzat, was het bijslapen voor Nel. Ze is 67 en heeft last van reuma. Zo'n dagje bezorgen van vijf uur 's ochtends tot half zeven ‘s avonds gaat haar dus niet in de koude kleren zitten. ,,We gaan nu alles opruimen. Alle overgebleven cadeautjes gaan voor zover dat past naar zolder en de vensterbanken komen weer vol te staan met onze eigen spulletjes. Aankomend weekend gaan we sinterklaas vieren met onze eigen kleinkinderen, dus ik moet straks de stad nog in om cadeautjes te kopen. Maar daarna begint het weer van vooraf aan, en wordt de woonkamer weer leeg geruimd voor kerst.”

Na aankomend weekend gaan Nel, Nico en een klein leger vrijwilligers 87 kerstpakketten klaarmaken voor gezinnen, stellen en alleenstaanden uit de gemeente Oldambt die moeite hebben om met kerst iets speciaals op tafel te zetten. De levensmiddelen in de pakketten worden aangeboden door leveranciers uit de omgeving. Dezelfde inpakploeg die wordt ingezet tijdens sinterklaas, helpt ook mee met het klaarmaken van de kerstpakketten.

Opruimen, even ontspannen, en weer aan de bak dus. Al is het voor Nel en Nico wel even nadenken waar ze al die overgebleven sinterklaascadeautjes gaan laten. Naar aanleiding van het artikel dat vorige week in deze krant verscheen zijn ze overstelpt met nieuwe sinterklaascadeautjes. In Gronings dialect vertelt Nel ontroerd: ,,We kregen ze na het artikel overal weg! Uit het hele land! Zo waren er 200 juten sinterklaaszakken uit Opmeer, dozen met speelgoed uit Barendrecht, tassen vol cadeaus uit Gelderland en een auto uit Almere, compleet volgeladen met speelgoed en spelletjes. En er was nog veel meer, we konden onze ogen niet geloven. Mensen kwamen het helemaal hier naar toe brengen. Zo ontzettend lief en bijzonder.”

Voor haar man Nico reden om na te denken of ze al die cadeautjes nog wel thuis willen opslaan, of dat het misschien beter is een loods te huren. Maar Nel wil er niks van weten. ,,We houden het gewoon hier thuis. Die huiselijke sfeer hier voorafgaand aan sinterklaas en kerst is zo belangrijk. Dat is onderdeel van het plezier. Met zijn allen in zo'n koude loods, dat lijkt me niks. Nee, we vinden er wel wat op. Desnoods ruimen we nog een kamer leeg voor alle spullen. We zien wel. Het gaat om de kinderen, dat zij een fijne sinterklaas hebben. Dat is voor ons het belangrijkst. En wat maakt het dan uit dat we even niet meer normaal kunnen wonen?”

