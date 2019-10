Oldebroek in rouw om verlies 5-jarig jongetje na aanrijding

De Gelderse gemeente Oldebroek is in rouw door de dood van een 5-jarige plaatsgenoot. Het jongetje kwam gisteren om het leven nadat hij op zijn fietsje werd aangereden door een auto . Medescholieren, ouders en medewerkers van de Timotheüsschool zijn vanochtend op school opgevangen door een rouwdeskundige. De nieuwe burgemeester, die vanmiddag geïnstalleerd wordt, past haar speech aan.

,,Ouders mochten hun kinderen vanochtend in school brengen’’, vertelt bestuurder Fred van der Ham, die vanwege de trieste gebeurtenis ook naar de school in Oldebroek kwam. ,,We hebben gisteravond geprobeerd om zoveel mogelijk ouders telefonisch, maar in ieder geval schriftelijk te benaderen. Op school was vanochtend een ontmoetingsmoment geregeld. Daarbij waren twee medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en een rouwdeskundige aanwezig.’’

Het moment bood ouders vooral de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, zegt Van der Ham. ,,Je hoeft daar niet zoveel te zeggen. En de deskundigen zijn er vooral om te ‘bewaken’ dat alles goed verloopt.’’ Dat het een zwaar en emotioneel beladen moment was, behoeft geen toelichting, zegt Van der Ham. ,,Dit is een absoluut dieptepunt voor de school.’’

Medeleven

Het jongetje zat op de school van zo’n tweehonderd leerlingen in groep 2. Of er ook broers of zussen op school zitten, wil Van der Ham omwille van de privacy niet zeggen. ,,Inmiddels hebben de meeste ouders de school verlaten en wordt er - afhankelijk van om welke groep het gaat - doorgespeeld en verder gewerkt. We hebben ons aanvankelijk gericht op de eerste opvang. Daar zijn protocollen voor. Nu gaan we overleggen over welke volgende stappen we nemen. Dat is ook afhankelijk van wat de ouders willen.’’