Ole (16) en Noa (21) verloren grote broer Bas aan zelfdoding en helpen nu lotgenootjes

Er is wat te vieren in huize Broeder-Weijers, zoon Ole (16) heeft een 8,2 gehaald voor zijn wiskunde-tentamen. Een lichtpuntje op de zoveelste donkere dag deze maand. ,,We hebben taart’’, roept de havo-eindexamenkandidaat uit. ,,Mam zei dat ze vanaf een 5,5 zou trakteren. Nou, dat is dus gelukt. Ik ga voor twee stukken.’’ Moeder Patti Broeder (54) schiet in de lach. ,,We hebben niet veel nodig, we maken al snel van iets een klein feestje. Alleen mensen die weten wat verlies is, zijn dankbaar voor wat ze hebben, las ik ooit eens. Ik weet niet of dat klopt, maar voor mij gaat het wel op.’’