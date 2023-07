Oliebollen en kerstmutsen in Fries pretpark: ‘We waren op zoek naar iets ludieks’

Leegloop bij SP, ook ‘T-shirt-Kamerlid’ Peter Kwint vertrekt

Peter Kwint, het SP-Kamerlid dat opviel door zijn spitsvondige debatstijl en getatoeëerde armen onder T-shirts, stopt. Hij is ‘gefrustreerd’ over de nasleep naar de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Kwint is de zoveelste SP’er die niet opnieuw verkiesbaar is in november.