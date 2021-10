Olieproducent Saoedi-Arabië wil in 2060 klimaatneutraal zijn, maar liever niet

,,De overgang naar netto nul-koolstofemissies zal worden gerealiseerd op een manier die de leidende rol van het koninkrijk behoudt bij het verbeteren van de veiligheid en stabiliteit van de wereldwijde energiemarkten”, aldus een verklaring van het Saudi Green Initiative-forum. Om de groene golf toch te omarmen wil Saoedi-Arabië onder meer hernieuwbare energie gaan opwekken en bomen planten.



Bezorgde klimaatwetenschappers hopen dat de wereldwijde top COP26 die op 31 oktober in Glasgow begint, staatshoofden van over de hele wereld zover krijgen de opwarming van de aarde en de uitdagingen die daaraan vastzitten daadwerkelijk aan te pakken. Sommigen spreken van ‘de laatste beste kans ter wereld’ om te voorkomen dat de opwarming van de planeet gevaarlijke niveaus gaat bereiken. De Schotse top zal naar verwachting dan ook een golf van nieuwe toezeggingen van regeringen en bedrijven opleveren om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat vraag is wat al die toezeggingen waard zullen blijken. Saoedi-Arabië gaat er in zijn eigen belang vanuit dat de wereld nog tientallen jaren olie nodig zal hebben. De toezegging om in 2060 CO 2 -neutraal te zijn is volgens kenners dan ook vooral een geste aan de Westerse wereld.