Ollongren vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken

Brandweerman prijst alerte omstanders na ongeluk in Enschede

19:40 Een hulpverlener die hulp verleent: dat is niet heel opmerkelijk. Dat hij daarbij deel uitmaakt van een vlekkeloos samenwerkend team van zes of zeven willekeurige voorbijgangers, is dat wel. Het overkwam de Almelose brandweerman Thomas Meijerink (34) gisteravond in Enschede na een eenzijdig verkeersongeval met een automobilist.