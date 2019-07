OM: Aanslagplegers Telegraaf ook betrokken bij drie moorden

Het onderzoek naar deze organisatie (26Wheeling) startte in april 2018 toen bij de inlichtingendienst van de politie informatie binnen kwam dat Bilal el H. (25) en Nabil D. (28) leiding zouden geven aan een organisatie die snelle auto’s steelt en deze vervolgens beschikbaar stelt voor het plegen van zware misdrijven. In de informatie die binnen kwam stond bovendien dat de twee auto’s hadden geleverd die werden gebruikt bij de schokkende ‘vergisliquidatie’ op de 18-jarige Mohammed Bouchikhi (januari 2018) in een buurthuis in Amsterdam, en een dubbele liquidatie van een vader en een zoon in Zoetermeer (april 2017). Op basis van deze informatie besloot de politie de telefoons van het duo af te luisteren en hen te observeren.

Rechercheurs zagen de twee geregeld bij garageboxen, waar gestolen auto’s werden gestald en klaargemaakt voor gebruik. Tijdens de eerste inleidende zitting tegen de in totaal tien verdachten werd een videopresentatie getoond waarin het OM de betrokkenheid van de verdachten probeerde te verduidelijken. Zo werd duidelijk dat het OM beschikt over een groot aantal afgeluisterde gesprekken, waarin vrijelijk werd gesproken over bijvoorbeeld de aanslag op De Telegraaf. Zo laat El H. duidelijk weten dat hij op zoek is naar een Volkswagen Caddy, het busje waarmee de aanslag uiteindelijk werd gepleegd. Ook zijn er veel gesprekken over de vluchtauto die is gebruikt bij de aanslag. Deze werd later in brand gestoken. Na afloop van de aanslag is weer contact tussen de verdachten. ,,Wil je wat eten? Nee man? Zeker weten? Ook geen hotwings?”

Dat de schade aan het redactiegebouw van De Telegraaf in Amsterdam West niet nog groter was (de vlammen sloegen tot zeker tien meter in het gebouw), was vooral te danken aan de constructie van het gebouw. Op camerabeelden is te zien dat het witte busje tot twee keer toe het gebouw binnenrijdt. Het busje was gevuld met zeker 100 liter benzine, waardoor het gebouw vrijwel onmiddellijk in lichtelaaie stond. Officier van justitie Zlatko Trokic noemde de aanslag ‘een harde klap in het gezicht van de vrije pers’. ,,Dit is een ongekende inbreuk op de vrije pers.”