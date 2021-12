OM acht jongste broer (16) medeplichtig aan dood Lotte (14) en eist 1 jaar cel en jeugd-tbs

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een gevangenisstraf van één jaar en jeugd-tbs geëist tegen een 16-jarige jongen uit Almelo voor het om het leven brengen van de Almelose scholiere Lotte. Het is de maximale jeugdstraf voor een delict gepleegd door een (toen nog) 15-jarige. Er is volgens de officier van justitie sprake van medeplegen van doodslag, samen met zijn oudere broer (18).

Het lichaam van Lotte werd op 10 januari in een sloot bij bedrijventerrein Het Wendelgoor in Almelo gevonden. De politie hield twee broers (toen 15 en 17 jaar) uit Almelo aan op verdenking van moord of doodslag en het verstoppen van het stoffelijk overschot.

Kinderrechter

Maandag en dinsdag stond de jongste voor de kinderrechter, nadat vorige week de oudere had moeten voorkomen. Tegen die laatste eiste het OM de maximale jeugdstraf, namelijk twee jaar detentie en jeugd-tbs (de zogenoemde pij-maatregel). Advocaat Desirée Greven vond het bewijs voor doodslag onvoldoende en bepleitte vrijspraak.

Na de inhoudelijk behandeling van de zaak tegen de jongeren op maandag, is de officier dinsdagochtend met de eis tegen de jongere gekomen. Advocaat Rob Oude Breuil pleitte evenals Greven voor vrijspraak. Alle zittingen hadden achter gesloten deuren plaats.

Scooter

Wat er is gebeurd, omschreef het OM als volgt: de oudste heeft op 10 januari Lotte op de scooter opgehaald en is, samen met zijn destijds 15-jarige broer, naar industrieterrein Het Wendelgoor gereden. In de dagen daaraan voorafgaand was er ruzie geweest en de jongens wilden het meisje ‘een klap geven’.

Er is volgens het OM op het industrieterrein fors geweld gebruikt tegen het meisje en uiteindelijk is ze overleden door verwurging, is uit sectie gebleken. Het lichaam van het meisje is in de sloot geschopt en afgedekt met riet en maai-afval. Het verhullen van het lichaam wordt de jongens ook verweten.

Aandeel

Onduidelijk is geworden welke aandeel in het geweld ieder heeft gehad. Daarom houdt het OM het op medeplegen van doodslag. Van een vooropgezet plan om het meisje van het leven te beroven (moord) is geen sprake, aldus de officier van justitie, maar wel van opzet op haar dood (doodslag).

De strafeis tegen de jongere verdachte (nu 16) is een jaar lager dan tegen zijn oudere broer. Toch houdt het Openbaar Ministerie ze in precies dezelfde mate verantwoordelijk. De verklaring is echter dat de maximale jeugdstraf voor een 15-jarige één jaar is en voor een 17-jarige twee jaar. Beide broers hebben een ontwikkelingsstoornis en zijn verminderd toerekeningsvatbaar.

Uitspraak: 23 december.

Een week geleden, toen de oudste broer voor de rechter stond, sprak een verslaggever van Tubantia.nl met persofficier van justitie Menno Hoekstra: