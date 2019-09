OM-baas: fors hoger tipgeld voor cruciale tips over criminelen zeker mogelijk

Het tipgeld bedraagt nu maximaal 100.000 euro. Na de moord op advocaat Derk Wiersum, die een kroongetuige bijstond in een zaak over een reeks liquidaties, liet ook justitieminister Ferd Grapperhaus al weten dat hij een hogere beloning wil voor een gouden tip. Voor de opsporing van de hoofdverdachte in dat onderzoek, Ridouan Taghi, is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Dat is een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk hoog bedrag.