OM: Belager van koosjer restaurant in Amsterdam had terroristisch motief

Belager Amsterdams restaurant onderzocht op terroristi­sche motieven

19 augustus De 31-jarige Saleh A. die wordt verdacht van vernieling en brandstichting van het koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam in mei van dit jaar, blijft in voorlopige hechtenis. Het recidivegevaar is groot en bovendien is de rechtsorde volgens de rechtbank geschokt door het zware misdrijf.