OM doet niets met oproep hoogleraar om filmers Beekse Bergen te straffen

,,Als dit. Als dat.'' Het OM ziet er het nut niet van in om een reactie te geven op alternatieve scenario’s. ,,Iedereen heeft een mening over wat er op het filmpje te zien is, maar daar blijven wij ver van'', vertelt de woordvoerder.



,,Een ding staat in elk geval vast: de filmers hebben juridisch niets verkeerd gedaan. Als er nu een kind op hun motorkap had gelegen was het misschien een ander verhaal geweest, maar dat is hier niet aan de orde.''



Van Eijk is tevreden dat het OM 'in elk geval de moeite heeft genomen' om de beelden te bestuderen. ,,Het belangrijkste van mijn betoog is een stukje bewustwording. Men moet beseffen dat het filmen van gevaarlijke situaties nooit boven het helpen van anderen mag gaan. Je hebt als burger een zorgplicht om geen onnodige schade te veroorzaken en om mensen die in nood zijn te helpen.''



Het OM wil geen standpunt innemen over het optreden van Robin de Graaf en zijn ouders, maar zegt wel blij te zijn dat de beelden zo veel bekeken zijn. ,,Iedereen heeft nu kunnen zien wat het effect is als je tussen de jachtluipaarden gaat zitten picknicken. Aan de preventieve werking van het filmpje hechten wij veel waarde.''