OM: Eindhovense terreurverdachten mogen cel uit

Het Openbaar Ministerie vindt dat de Eindhovense terreurverdachten niet langer in de cel hoeven te blijven. Het OM meende aanvankelijk dat de negen mannen mogelijk van plan waren een aanslag te plegen. Maar nu oordelen deskundigen onder meer op basis van gesprekken met de verdachten dat er geen sprake is van het ‘ideologisch legitimeren van geweld’.

Ook zouden de verdachten terreurorganisaties niet steunen, wat het OM aanvankelijk wel dacht. Integendeel zelfs. ,,Wij zien geen reden om te twijfelen aan de oordelen van de deskundigen’’, zei de officier van justitie donderdag tijdens een zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol. De rechter moet later oordelen of de verdachten inderdaad vrijgelaten worden, het is niet duidelijk of dat direct donderdag gaat gebeuren of op een andere dag. Twee van de negen verdachten waren eerder al uit hechtenis geschorst.

De groep, die in september vorig jaar werd opgepakt, zou een jaar lang een garagebox in Eindhoven hebben gehuurd om in te kunnen fitnessen, omdat de sportscholen vanwege corona waren gesloten. Maar volgens het OM was de box een trainingscentrum waar de groep zich in de geest van de gewelddadige jihad fysiek en mentaal klaarstoomde voor het plegen van een aanslag.

De groepsleden, in leeftijd variërend van 18 tot 31 jaar, bekeken volgens het OM regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen en spraken over voorgenomen aanslagen. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. Ook waren er geen concrete plannen of data voor een aanslag.

De verdachten zelf ontkennen met klem. Volgens hen waren het slechts foute en slechte grappen van een groep bekenden die samen trainden in een garagebox in Eindhoven. De advocaten hadden al eerder aangegeven dat het OM de zaak veel te groot had gemaakt. ,,De hele strafzaak lijkt op een vergissing berust’’, zei advocaat Tamara Buruma.